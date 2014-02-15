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ما الذي يشغل "معتز" عن "باب الحارة"؟!

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ما الذي يشغل "معتز" عن "باب الحارة"؟! ما الذي يشغل "معتز" عن "باب الحارة"؟!

ينشغل الفنّان السّوري وائل شرف، الذّي اشتهر بدور "معتز" في "باب الحارة"، بتصوير مشاهده حاليّاً بخماسية "نصر"، ضمن المسلسل الدرامي الجديد "الحبكلّه"، من إخراج زياد الرّيّس، ومن تأليف الكاتبين عبدالمجيد حيدر وفادي زيفا.

ويجسّد شرف شخصيّة الضابط "نصر"، الذي يقوم بمطاردة عصابة مختصّة باختطاف الفتيات، ومنهنّ حبيبته التي تؤدّي شخصيتها الفنّانة إمارات رزق.

من جهة ثانية، يستعد الفنّان السّوري، بعد الانتهاء من تصوير الخماسيّة للّحاق بركب مسلسل "باب الحارة" بجزأيه السّادس والسّابع، حيث يستمر بتجسيد شخصيّة "معتز"، "عقيد حارة الضّبع".

 

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