دولة كوسوفا تحتفل بعيدها الوطنى فى القاهرة.. الاثنين المقبل

تنظم جمهورية كوسوفا الاثنين المقبل احتفالا بالعيد الوطنى السادس لاستقلالها، والذى يوافق 17 فبراير من كل عام، ويحضر الحفل العديد من الرموز الوطنية المصرية والإسلامية، وفى مقدمتهم مندوب عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومفتى مصر الدكتور شوقى علام، ووزير الأوقاف المصرى، الدكتور محمد مختار جمعة، وممثلين للكنائس المصرية، كما يشارك فى الاحتفال لفيف من الوزراء والسفراء ورجال الفكر والثقافة والإعلام وبعض الفنانين.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بقاعة عايدة بفندق بالزمالك من 7 إلى 9 مساء يوم الاثنين 17 فبراير، بالتزامن مع الذكرى السادسة لاستقلال كوسوفا، ومن جانبه صرح السفير الدكتور بكر إسماعيل مستشار وزير خارجية كوسوفا، فى تصريحات صحفية، أن احتفال هذا العام يكتسب أهمية خاصة بعد اعتراف جمهورية مصر العربية بجمهورية كوسوفا كدولة مستقلة ذات سيادة، موضحا أن الاعتراف المصرى كان بمثابة ركيزة أساسية بجمهورية كوسوفا، إذ توالت اعترافات الدول المختلفة بعد اعتراف القاهرة.

وأعرب السفير الكوسوفى أن العلاقات المصرية الكوسوفية علاقات قوية وتاريخية تضرب جذورها فى أعماق التاريخ، وقد ترسخت العلاقات بشكل كبير بين مصر والشعب الألبانى منذ أن تولى محمد على باشا (الألبانى) وأسرته حكم مصر، وإليه يرجع الفضل فى بناء مصر الحديثة.

ويتميز الشعب الكوسوفى بحبه للإسلام وارتباطه الشديد بمصر والأزهر الشريف والفلكولور الشعبى المتوارث حتى يومنا هذا يدلل على عمق حبه الشعب الكوسوفى لمصر وأهلها، فالأم تنشد لطفلها الصغير فى مهده متمنيه له أن يزور مصر عندما يكبر، كما يضرب بمصر المثل فى كوسوفا كرمز للخير والجمال والخصوبة والنماء.

والجدير بالذكر أن الشعب الألبانى هو أول شعب استوطن البلقان، والذى ينحدر منه شعب كوسوفا، وقد بدأ الإسلام يشق طريقه إلى قلوب الألبانيين قبل الفتح العثمانى وبعد مرور خمسين عاما دخل الألبانيون فى دين الله أفواجا، وقد شاع إطلاق لفظ أرناؤوط على الألبانيين إبان الحكم العثمانى، وقد اشتهر من بينهم كثير من العلماء والمحققين الذين أثروا الفكر الإسلامى والحياة الثقافية فى كثير من الدول الإسلامية.

وقد كان للدبلوماسية الكوسوفية فى مصر دور فاعل فى تدعيم العلاقات بين البلدين، وذلك عن طريق السفير الدكتور بكر إسماعيل الكوسوفى مستشار وزير خارجية كوسوفا، الذى قضى ما يقرب من ثلاثين فى مصر والدول العربية مناضلًا لدعم قضية كوسوفا، وخلَّف حالة من الوعى فى الأوساط العلمية بقضية بلاده.

وولد الدكتور بكر فى العاصمة الكوسوفية بريشتينا عام 1959م فى أسرة اشتهرت بالصلاح وحب العلم، فقد كان أبوه الشيخ حقى إسماعيل من كبار المشايخ، وأبرز المفكرين الإسلاميين فى عصره، وقد استطاع الدكتور بكر من خلال دراسة فى الأزهر وخبراته، جذب العديد من المؤسسات السياسية والثقافية مصر لإبرام الاتفاقيات التى تقضى بموجبها التعاون بين مصر وكوسوفا، مما أدى إلى دعم العلاقات الثانية.

ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية تعاون بين وزارات التعليم العالى فى البلدين واتفاقيات أخرى بين وزارات الثقافة والشباب والرياضة وبعض المؤسسات العلمية بين البلدين، وتجدر الإشارة إلى أن هناك أفاق رحبة للتعاون بين مصر وكوسوفا فى مجالات التجارة والصناعة والمجلات الطبية وجذب الاستثمارات إلى مصر، وكانت رئاسة الجمهورية قد أجرت اتصالا قبل أمس الأول بالدكتور بكر إسماعيل ممثل كوسوفا فى مصر لتهنئته بعيد الاستقلال.