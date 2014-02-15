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مستشار الأمن القومى فى عهد مرسى: الجيش أنقذ البلاد من التقسيم

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مستشار الأمن القومى فى عهد مرسى: الجيش أنقذ البلاد من التقسيم مستشار الأمن القومى فى عهد مرسى: الجيش أنقذ البلاد من التقسيم

قال اللواء شريف إسماعيل، مستشار الأمن القومى المستقيل فى عهد مرسى، إن النخبة السياسية فى يجب أن تكون على دراية وعلم بالمخططات الغربية تجاه العرب، والتى تهدف إلى تقسيم الوطن العربى لدويلات صغيرة لحفظ أمن وأمان إسرائيل، لافتاً إلى أن الفوضى الخلاقة هى بداية تقسيم الوطن العربى، وأن الجيش المصرى أنقذ البلاد من مخطط التقسيم.

وأضاف "إسماعيل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، خطة الغرب تجاه مصر هى تقسيمها إلى 4 دول وهى "سنية وشيعية ومسيحية ونوبية"، والرئيس المعزول محمد مرسى لا يعترف بحدود الوطن وللأسف التاريخ كتب أن مصر حكمها رئيس لا ينتمى للوطن ويخدم المشروع الغربى".

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