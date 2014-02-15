هروب متهم بالتزوير من دار القضاء العالى

تمكن متهم فى عدة قضايا تزوير أوراق سيارات، من الهرب من الشرطة، بعد أن قام بمغافلتهم أثناء إطلاعهم على الاوراق الخاصة بعرضه على النيابة العامة، ومن ثم الهروب من دار القضاء العالى الى جهة غير معلومة.

كما علمت وكالة انباء “ONA” ، أن المتهم مقيم فى شمال سيناء، بينما تم إلقاء القبض عليه فى منطقة حدائق القبة، بموجب قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، الا ان المتهم تمكن من الهروب اثناء قيام الحرس بالإطلاع على الأوراق ، تمهيداً لعرضه على النيابة العامة، فيما تكثف الشرطة من جهودها فى محاولة منها لإلقاء القبض على المتهم، وإعادته الى محبسه.