مصدر أمني يكشف لـ ONA تفاصيل واقعة اغتيال أمين ورقيب شرطة بسقارة

كشفت مصدر أمنى عن تفاصيل واقعة إستشهاد أمين شرطة ورقيب من نقطة شرطة سقارة، مشيراً الى ان أحد العناصر الارهابية تسلل الى داخل نقطة شرطة سقارة فى غفلة من رجال الأمن، فيما كان شرطى آخر متجه لشراء بعض الأطعمة فى ميعاد خدمته.

و أشار المصدر، أن المتهم قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على الشرطين، وبسبب قرب المسافة اخترقت الطلقات الالية صدور الشرطين وخرجت من الجهة الأخرى، فيما تم العثور على فوارغ الطلقات.

وفى نفس السياق، أمرت النيابة العامة بإستدعاء مأمور نقطة السياحة والآثار بسقارة، لسماع أقواله، وإستدعاء ايضا الشرطى الذى نجا من الحادث بسبب ذهابه لشراء الطعام، كما أشارت التحريات أن نقطة الشرطة لم يكن موجود بها أى واقى للرصاص كى يرتديه رجال الشرطة، أثناء قيامهم بأداء واجبهم.