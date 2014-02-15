أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. سيتي يطرد تشيلسي ' السيء ' بمشاركة صلاح من كأس إنجلترا

Google+ Print
بالفيديو .. سيتي يطرد تشيلسي ' السيء ' بمشاركة صلاح من كأس إنجلترا بالفيديو .. سيتي يطرد تشيلسي ' السيء ' بمشاركة صلاح من كأس إنجلترا

ودع تشيلسي كأس إنجلترا من دور الـ16 بعد فوز مضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ومشاركة الدولي المصري محمد صلاح.

وخسر تشيلسي بهدفي ستيفان يوفوتيتش، وسمير نصري، في لقاء كان أغلبه من طرف واحد.

وحل صلاح مع بداية الشوط الثاني بدلا من صامويل إيتو أملا في الاعتماد على الهجمات المرتدة التي أغلقها مانويل بيلجريني على جوزيه مورينيو.

افتتح يوفوتيتش التسجيل في الدقيقة 16 بعد بينية رائعة من إدين دجيكو انفرد وسدد في شباك بتر تشك. (شاهد الهدف الأول)

ثم في الشوط الثاني دفع مورينيو بثلاثة أوراق هجومية بداية من صلاح ثم فرناندو توريس وأوسكار.

لم يظهر صلاح طوال الشوط الذي شارك فيه بمستواه المعهود، إذ افتقد للمعاونة من زملائه.

بدأ صلاح التواجد في مركز المهاجم الصريح، ثم انتقل للجناح الأيمن موقعه المفضل، ولكن اختفى اللاعب.

أما سيتي فقد كان في أفضل حالاته، نجح في السيطرة على وسط الملعب وأغلق المساحات أمام سرعات تشيلسي.

وجاء ثاني الأهداف من جملة بدأها سمير نصري، صنع ثنائية مع ديفيد سيلفا، انفرد أمام مرمى تشك وسجل الثاني، مؤكدا فوز فريقه. (شاهد الهدف الثاني)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس»

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»

بالفيديو || إليسا ترد على سخرية شيرين منها للمرة الأولى: «دايمًا بتزعل»