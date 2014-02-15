بالفيديو .. سيتي يطرد تشيلسي ' السيء ' بمشاركة صلاح من كأس إنجلترا

ودع تشيلسي كأس إنجلترا من دور الـ16 بعد فوز مضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين ومشاركة الدولي المصري محمد صلاح.

وخسر تشيلسي بهدفي ستيفان يوفوتيتش، وسمير نصري، في لقاء كان أغلبه من طرف واحد.

وحل صلاح مع بداية الشوط الثاني بدلا من صامويل إيتو أملا في الاعتماد على الهجمات المرتدة التي أغلقها مانويل بيلجريني على جوزيه مورينيو.

افتتح يوفوتيتش التسجيل في الدقيقة 16 بعد بينية رائعة من إدين دجيكو انفرد وسدد في شباك بتر تشك. (شاهد الهدف الأول)

ثم في الشوط الثاني دفع مورينيو بثلاثة أوراق هجومية بداية من صلاح ثم فرناندو توريس وأوسكار.

لم يظهر صلاح طوال الشوط الذي شارك فيه بمستواه المعهود، إذ افتقد للمعاونة من زملائه.

بدأ صلاح التواجد في مركز المهاجم الصريح، ثم انتقل للجناح الأيمن موقعه المفضل، ولكن اختفى اللاعب.

أما سيتي فقد كان في أفضل حالاته، نجح في السيطرة على وسط الملعب وأغلق المساحات أمام سرعات تشيلسي.

وجاء ثاني الأهداف من جملة بدأها سمير نصري، صنع ثنائية مع ديفيد سيلفا، انفرد أمام مرمى تشك وسجل الثاني، مؤكدا فوز فريقه. (شاهد الهدف الثاني)