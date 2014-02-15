الديلى ميل: تحول السياح عن القاهرة يفوت عليهم رؤية المزارات العالمية

علقت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية على قرار وزارة السياحة المصرية الداعى السائحين الأجانب إلى تجنب زيارة العاصمة القاهرة والتحول بدلا من ذلك إلى الشواطئ والمواقع التاريخية التى تزخر بها البلاد، واصفة القرار بأنه خطوة غير تقليدية.

> وذكرت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى اليوم السبت، أن هذا القرار من شأنه أن يفوّت على السائح الأجنبى رؤية أهم المزارات السياحية على مستوى العالم والمتواجدة داخل القاهرة وحولها.

ولفتت الصحيفة إلى بعض تلك المزارات العالمية بالعاصمة المصرية، بالإشارة إلى أهرامات الجيزة عجيبة الزمان الوحيدة الباقية من بين سبع عجائب، والتى لا تبعد عن القاهرة أكثر من 15 ميلا إلى الجنوب الغربى، وإلى المتحف المصرى الذى يضم العديد من الكنوز التى أزال عنها النقاب اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب توت عنخ آمون، ليصبح المتحف موقعا رئيسيا آخر يفوته القرار على السائحين الأجانب.

ونوهت "الديلى ميل" عن معاناة صناعة السياحة فى مصر أوقاتا عصيبة على مدى الأعوام الثلاثة الماضية بعد أن قوضت ثورات ما عُرف بالربيع العربى ثقة السائحين فى وجهة الشرق الأوسط، وكيف وضعت التظاهرات والاضطرابات السياسية العاصمة المصرية القاهرة على الصفحات الأولى للصحف الدولية بدلا من الصفحات الخاصة بالسفر والسياحة.

وفيما تعلن السلطات المصرية عن هذا القرار الداعى السائحين إلى تحويل وجهتهم عن العاصمة، رصدت الصحيفة البريطانية عدم اكتراث من جانب الخارجية البريطانية بذلك؛ حيث لم تصدر نصائح للمواطنين البريطانيين فى مصر بعدم زيارة القاهرة، وإنما اكتفت بالتحذير من أن التظاهرات الأخيرة شهدت سقوط قتلى.