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انتهت - سيتي 2-0 تشيلسي .. البلوز لا يلمسون الكرة

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انتهت - سيتي 2-0 تشيلسي .. البلوز لا يلمسون الكرة انتهت - سيتي 2-0 تشيلسي .. البلوز لا يلمسون الكرة

متابعة حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب الاتحاد في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي مساء السبت.

إضغط هنا لمتابعة تشكيل الفريقين والأهداف وأحداث المباراة فور انطلاقها.

تشيلسي واجه سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي قبل أسبوعين ونجح في الفوز بهدف سجله إيفانوفيتش.

في هذه المرة، سيتي بدأ المباراة بقوة أكبر من المرة الفائتة ووضح أنه عرف كيف يتعامل مع خطة مورينيو.

فرصة أولى جاءت ليايا توريه الذي سدد كرة قوية صدها بتر تشك، لترتد إلى يوفيتيتش الذي صوب بإتقان، لكن كرته اصطدت بالعارضة.

ثم مع الدقيقة 16، خطف سيتي الهدف الأول عن طريق يوفيتيتش الذي وضع الكرة بامتياز في مرمى تشك.

ومع بداية الشوط الثاني، اشترك محمد صلاح في مكان صامويل إيتو لإنعاش تشيلسي.

لكن تشيلسي مضغوط عليه، لا يهاجم تماما.

لهذا دخل التغيير الثاني، فرناندو توريس في مكان راميرس.

إلا أن سمير نصري زاد النتيجة إلى 2-0 وطعن تشيلسي من جديد.

شاهد الهدف بالضغط على هذا الرابط..

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