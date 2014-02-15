المجتمعات العمرانية: طرح 10 آلاف وحدة بمدينتي والرحاب

حدّدت هيئة المجتمعات العمرانية 3 محاور لطرح وتخصيص الوحدات التي تسلمتها الهيئة بمشروعي مدينتي والرحاب، ليس من بينها المزاد العلني، فضلاً عن تسعير أراضي المناطق الصناعية وطريقة التخصيص التي تم تحديدها بنظام حق الانتفاع على 30 سنة، وهو ما انفردت به «المصري اليوم»، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة، لطرحها فورًا.

وكشف المهندس مجدي فرحات، نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية، عن أنه سيتم بيع الوحدات للأفراد مباشرة من خلال الهيئة بسعر ثابت، على أن يتم السداد إما نقدًا أو بالتقسيط على 4 سنوات، بالفائدة البنكية.

وقال فرحات لـ«المصري اليوم»، إن الهيئة وقّعت بروتوكولاً مع 5 جهات هي بنك التعمير والإسكان، وشركة الأولى للتمويل العقاري، والبنك الأهلي، وبنك عودة، وهيئة الرقابة على السوق المالية، بغرض منح كل جهة منها 100 وحدة من 10 آلاف وحدة تقوم تلك الجهات بتسويقها.

وأضاف: «لن يتم طرح الـ10 آلاف وحدة مباشرة، وإنما سيتم طرحها على مراحل»، مشيرًا إلى أن جميع الوحدات كاملة التشطيب، وتقع في أماكن متميزة بالمشروعين.

فيما أكدت مصادر بلجنة التسعير بالهيئة أن السعر المقترح لمتر الوحدات لن يقل عن 6 آلاف جنيه، أسوة بما يتم بيعه في مشروع مدينتي.

من ناحية أخرى، كشف فرحات عن أنه ستتم مناقشة طرح أراضي المناطق الصناعية في المدن الجديدة، بنظام حق الانتفاع على 30 سنة، على أن يتم تملك الأرض لمن يطلب ذلك بعد 10 سنوات من التخصيص، ويدفع خلالها قيمة قسط الأرض وقت التخصيص الأول، وحساب قيمة الأرض عند التخصيص النهائي بعد زيادتها المتوقعة وطرح القيمتين وسدادها نقدًا.