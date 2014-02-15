أهالي «سمالوط» يُشيّعون جنازة طفل لقي مصرعه في مظاهرات «الإخوان» بالمنيا

شيّع أهالي مدينة سمالوط، السبت، جثمان الطفل، الذي لقي مصرعه بطلق ناري، الجمعة، أثناء وقوفه بشرفة منزله، لمشاهدة مسيرة لجماعة الإخوان المسلمين إلا أن رصاصة طائشة أصابته وتوفي متأثرًا بإصابته.

وردد المشاركون في الجنازة العديد من الهتافات التي تطالب بالقصاص من الجناة وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة.

كان عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، تجمعوا بشارع «شكري» دائرة مركز شرطة سمالوط، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، ما تسبب في إصابة الطفل عرفة سعودي كامل، 12 عامًا، حال وقوفه بشرفة مسكنه بطلق خرطوش، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 3 من المشاركين في المسيرة وبحوزة أحدهم فرد «خرطوش» وطلقتان من ذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعتين.