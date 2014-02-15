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غدا .. وزير السياحة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران القادمة من باريس للأقصر‎

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غدا .. وزير السياحة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران القادمة من باريس للأقصر‎ غدا .. وزير السياحة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران القادمة من باريس للأقصر‎

هشام زعزوع

 

يستقبل وزير السياحة هشام زعزوع بالأقصر غدا الأحد أولي رحلات للطيران القادمة من العاصمة الفرنسية باريس وعلي متنها 122 سائح بينهم صحفيين ومسئولين فرنسيين .
> وقال العميد حسني حسين مفتش مباحث السياحة والآثار لجنوب الصعيد أن هذه الرحلة الأولي لشركة مصر للطيران بين مدينتي الأقصر وباريس .

واشار مفتش مباحث السياحة والآثار لجنوب الصعيد إلي أن وزير السياحة سيدعو الوفد السياحي الفرنسي لتناول العشاء غدا بفندق الونتر بلس التاريخي لافتا إلي أن الوفد سيزور مختلف المواقع الأثرية والطبيعية بمحافظة الأقصر ثم يتوجه بعدها الي أسوان في رحلة نيلية ستستغرق عدة ايام .

وأكد حسين علي أن اللواء ممتاز فتحي مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار أمر بتكثيف الخدمات الأمنية لتأمين السياح الفرنسيين خلال زيارتهم لمحافظتي الأقصر واسوان وحتي مغادرتهم البلاد .
> من جانبه قال محمود العربى مدير مطار الأقصر الدولى أن الطائرة القادمة من العاصمة الفرنسية باريس ستصل إلى المطار فى الرابعة إلا ربع فجرا بينما تصل بعد غد الإثنين أولى رحلات الشارتر الإنجليزية قادمة مباشرة من لندن وتحمل كل رحلة على متنها عدد من السياح الفرنسييين والإنجليز وصحفيين بوسائل الإعلام المختلفة بالدولتين ورجال أعمال وسياحة وطيران برفقة المدير الإقليمى لمصر للطيران بلندن وباريس حيث يقضون عدة أيام وسط المعالم الأثرية والسياحية ثم يقومون برحلة نيلية بين الأقصر وأسوان والإطمئنان على الحالة الأمنية المستقرة بالمدن السياحية جنوب مصر .

وأوضح ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة أن عودة السياحة الفرنسية الشارتر جاء بعد أن توقف فى مايو من العام الماضى ولمدة تقترب من 9 شهور متواصلة مشيرا إلى عودة رحلات الشارتر الفرنسية والإنجليزية تعد خطوة متميزة فى طريق عودة السياحة المصرية لسابق عهدها تتويجا لجهود وزارة السياحة والقطاع السياحى بمصر للخروج بالسياحة من أزمتها الحالية .

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