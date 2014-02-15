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يوسف : طالبت اللاعبين بنسيان هزيمة الجونة والتركيز فى السوبر الأفريقي

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يوسف : طالبت اللاعبين بنسيان هزيمة الجونة والتركيز فى السوبر الأفريقي يوسف : طالبت اللاعبين بنسيان هزيمة الجونة والتركيز فى السوبر الأفريقي

 

محمد يوسف

أكد محمد يوسف المدير الفنى لفريق الأهلى لكرة القدم أن خسارة الأهلى أمام الجونة اليوم بهدف نظيف لا تعنى ضياع بطولة الدورى.

وقال يوسف إنه يسعى لتصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبوت لتلافيها، وذلك قبل لقاء الصفاقسى فى السوبر الإفريقى والمقرر له يوم 20 فبراير الجارى، مؤكدًا إنه طالب اللاعبين بطى صفحة الهزيمة والتركيز فى السوبر الإفريقى، خاصة وأن الفوز على الفريق التونسى يعنى التتويج ببطولة جديدة تضاف إلى سجل بطولات النادى.

وأوضح المدير الفني للأهلى أن وجود الجماهير فى مباراة الصفاقسى سوف يكون له تأثير إيجابي على اللاعبين، خاصة وأنها مباراة بطولة نسعى لتحقيقها على أرضنا وبين جماهيرنا، وسأحاول مع اللاعبين أن نغلق صفحة مباريات الدوري العام والتفكير فى مباراة السوبر وتحقيق اللقب الذي سيكون نقطة تحول فى مستوى الفريق فى الفترة المقبلة.

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