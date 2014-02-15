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مصدر أمني : مصرع متهم “صعقًا بالكهرباء”وليس نتيجة التعذيب في قسم شرطة المعادي

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مصدر أمني : مصرع متهم “صعقًا بالكهرباء”وليس نتيجة التعذيب في قسم شرطة المعادي مصدر أمني : مصرع متهم “صعقًا بالكهرباء”وليس نتيجة التعذيب في قسم شرطة المعادي

جثة – أرشيفية

 

أكدت مصادر أمنية صحة ما تردد عن مقتل متهم داخل قسم شرطة المعادى، بسبب إصابته بالصعق الكهربائى، نتيجة احتكاك جسده بسلك عاري داخل تواليت الحجز.

أاشار المصدر، أن المتهم تم  القبض عليه فى قضية سرقة، وصادر حكم ضده بالحبس، و أنه طلب ان يدخل الى تواليت الحجز، الا أن جسده، احتك بسلك عارى أدى الى مصرعه فى الحال.

فيما علق مصدر أمنى قائلاً، ننتظر نتيجة تقرير الطب الشرعى لبيان سببب وفاة السجن المودع فى حجز القسم.

وفى سياق آخر ، اتهم النشطاء السياسين رجال الشرطة، بقيامهم بتعذيب المتهم بالصعق الكهربائى حتى الموت . وتدولوا صورا للمتهم أكدوا أنه قبض عليه بتهمة التظاهر

 

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