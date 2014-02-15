ترتيب أهم 10 صفقات حديثة في الزمالك

البداية في 2000، والنهاية في 2014 .. بين تلك الفترة ضم الزمالك نجوما ساهموا في بداية رائعة لفترة الألفينات سرعانا ما تحولت لغياب عن البطولات، يستعرض FilGoal.com أبرز 10 صفقات منها.

ويقدم FilGoal.com أبرز 10 صفقات في الألفية الجديدة للفارس الأبيض مع وضعها في ترتيب من من 10 إلى 1.

10- حسين ياسر المحمدي

جماهير الأهلي كانت ترتبط بحسين ياسر بسبب مهاراته الفردية العالية رغم قلة مشاركاته مع الفريق، ولذلك كان رحيله للزمالك بمثابة الصدمة قوية.

اللاعب المهاري الذي يمثل منتخب قطر فسخ تعاقده مع الأهلي في يناير 2010 ليرحل إلى الزمالك.

ورغم أنه لم يستمر مع الزمالك أكثر من موسم ونصف، إلا أنه قدم عروضا جيدة حتى رحيله بسبب الازمة المادية التي يعاني منها النادي.

9- إبراهيم سعيد

واحد من أكثر اللاعبين المصريين إثارة للجدل كرحيله من الأهلي للزمالك، وبالتأكيد لم يدخل التقرير بسبب إنجازاته مع الفريق الأبيض بل بسبب الجدل الذي صاحب انتقاله.

سعيد الذي يوصف بأنه من أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية وأفضلهم خططيا أعير إلى إيفرتون في 2003 من الأهلي ولكنه لم ينجح مع الفريق الإنجليزي، ليعود إلى مصر.

ولكنه دخل في أزمات مع إدارة الأهلي، ليقرر الرحيل إلى الزمالك في انتقال مفاجئ.

واضطر كمال درويش رئيس القلعة البيضاء لدفع غرامة كبيرة فرضها عليه الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل اتمام التعاقد معه.

8- أحمد حسن

ضم الزمالك عميد لاعبي العالم في صيف 2011 بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وقدم مدير منتخب مصر الحالي عروضا جيدة مع الزمالك.. وتوج بكأس مصر 2013 ليعلن اعتزاله كرة القدم بعدها.

7- هاني سعيد

بدأ سعيد مشواره مع الكرة كناشئ في الأهلي قبل الرحيل إلى إيطاليا في مشوار لم يستمر طويلا ليعود إلى المصري ومنه للإسماعيلي.

ولكن سعيد استعاد بريقه مع حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الذي لعب معه في مركز الليبرو ليكون ضمن الفريق متوج بكأس الأمم الإفريقية 2008، بعدها ينتقل للزمالك.

سعيد لعب في الزمالك في أكثر من مركز وأجاد، قبل رحيله في 2011.

6- محمود فتح الله

لفت فتح الله الأنظار بعد انضمامه لمنتخب مصر أثناء تواجده ضمن صفوف غزل المحلة، ليسعى الزمالك لضمه وينجح في ذلك في 2007.

فتح الله الذي يواجه انتقادات بسبب تراجع مستواه في الفترة الحالية حمل دفاع الزمالك على أكتافه كثيرا وقاده للتتويج بكأس مصر 2008 بعد فترة غياب عن البطولات.

5- محمد عبد الشافي

ضم الزمالك عبد الشافي من المحلة في 2009، ومن وقتها يجيد في مركز الظهير الأيسر للفريق الأبيض.

اللاعب صاحب الـ28 عاما دخل في أزمات من قبل مع إدارات الزمالك بسبب المتسحقات المادية المتأخرة، إلا أنه يظل يتمتع بمكانة كبيرة في قلوب مشجعي الأبيض.

4- عمرو زكي

عقب التألق مع إنبي ومنتخب مصر في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006، رحل زكي إلى لوكوموتيف موسكو ولكنه لم يتكيف على الأجواء البادرة هناك ليعود إلى مصر.

وبعد صراع بين الأهلي والزمالك على ضمه.. نجح النادي الأبيض في التعاقد مع المهاجم صاحب القوة البدنية الكبيرة.

زكي كان أبرز مهاجمي هذه الفترة في الزمالك رغم ابتعاد الفريق الأبيض عن البطولات وساهم في تتويجه بكأس مصر 2008.

ورحل زكي مرتين من الزمالك على سبيل الإعارة لويجان وهال سيتي في إنجلترا.

3- تامر عبد الحميد

يعد من أفضل اللاعبين الذين شغلوا مركز خط وسط مدافع في الزمالك، بعد انتقاله من المنصورة عام 2000.

توج بالدوري الممتاز في ثلاثة مواسم، ودوري أبطال إفريقيا 2002.

وهدفه في مرمى فريق الرجاء البيضاوي المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2002 هو الأشهر له على مدار مشاركته وهو الهدف الذي أهدى الزمالك لقبه الخامس لهذه البطولة.

2- إبراهيم حسن

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1- حسام حسن

بالتأكيد هو أبرز من انضم للزمالك ومعه توأمه إبراهيم حسن، لدورهما في بطولات الفريق الأبيض في مطلع الألفينات.

الزمالك ضم حسن بعد أشهر من رحيله عن الأهلي حيث انتقل إلى العين الإماراتي ومنه إلى الزمالك عام 2000.

وتوج مع الزمالك بثلاث بطولات للدوري، ودوري أبطال إفريقيا عام 2002.

وتحول بعدها المهاجم الأشهر في تاريخ الكرة المصرية إلى العمل كمدير فني للفريق الأبيض.