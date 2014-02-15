الأهلي يحدد مصير يوسف عقب مباراة السوبر

يحدد الأهلي مصير الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام الصفاقسي يوم الخميس المقبل.

وتلقى الأهلي خسارته الثالثة هذا الموسم على يد الجونة بنتيجة 1-0 يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الأهلي قرر تحديد مصير يوسف عقب مباراة الصفاقسي سواء باستمراره مع الفريق أو رحيله.

يوسف تولى الإدارة الفنية للأهلي منتصف الموسم الماضي عقب رحيل حسام البدري بداية من مرحلة المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، ونجح في التتويج بالبطولة.

ولكن مستوى الأهلي تراجع بعدها بداية من مونديال الأندية التي احتل فيها الفريق الأحمر المركز السادس، واستمر التراجع في الدوري.