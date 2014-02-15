بايرن يريح لاعبيه لأرسنال.. ويكتسح فرايبورج

برلين، (إفي): واصل فريق بايرن ميونيخ الإمتاع في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم وسحق ضيفه فرايبورج برباعية نظيفة مع الرأفة في الجولة الـ21 ، ليضمه لقائمة ضحاياه ويواصل تمهيد الطريق لنفسه للحفاظ على اللقب.

ورفع العملاق البافاري رصيده الى 59 نقطة، ليوسع الفارق مع الوصيف باير ليفركوزن الى 16 نقطة مؤقتا.

أما فرايبورج فاكتفى بنقاطه الـ18 التي جعلته في المركز الـ15 بجدول البوندزليجا.

وأراح المدرب الكتالوني بيب جوارديولا عددا من نجومه الأساسيين للحصول على راحة قبل مواجهة أرسنال الإنجليزي يوم الاربعاء المقبل في لندن بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم المدافع البرازيلي دانتي أولا من ضربة رأسية متقنة حول بها عرضية الظهير الأيسر دييجو كونتينتو.

وضاعف النجم السويسري خيردان شاكيري النتيجة بعد تبادل رائع للكرة مع المهاجم البيرواني المخضرم كلاوديو بيتزارو، مستفيدا من تغير تسديدته لمسارها بعد الاصطدام بأحد المدافعين.

وعزز شاكيري تفوق بايرن بهدف ثالث، موقعا على ثنائيته، من متابعة لعرضية أرضية من توني كروس.

وقبل نهاية الشوط الثاني وضع الهداف التاريخي للبوندزليجا بيتزارو بصمته بإضافة الهدف الرابع بمهارة فردية جميلة.