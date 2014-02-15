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بيليه ووزير الشباب يستهدفون 40 ألف ناشئ مصري

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بيليه ووزير الشباب يستهدفون 40 ألف ناشئ مصري بيليه ووزير الشباب يستهدفون 40 ألف ناشئ مصري

(/أ ش أ/) - استعرض أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه خلال لقائه مساء اليوم مع وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز استعدادات البرازيل لبطولة كأس العالم المقبلة 2014 وكافة المنتخبات المشارك وفرص فوزه بالبطولة فى ظل استضافة البرازيل للبطولة على أرضها.

ومن جانبه أكد المهندس خالد عبد العزيز أن وجود بيليه في لافتتاح فعاليات بطولة كوبا كوكاكولا لكرة القدم يضفي قيمة كبرى للبطولة ويشجع الشباب المشاركين بها على صقل مواهبهم التي سيبرزونها خلال فعاليات البطولة.

واعتبر المهندس خالد عبد العزيز فى بيان له عقب اللقاء أن الجوهرة السوداء بيليه قدوة حسنة للشباب وكان المصريون من عشاق كرة القدم ينتظرون مشاهدته وهو يلعب مع منتخب بلاده البرازيل في السبعينات.

وكشف عبد العزيز أن الفريق الفائز ببطولة "كوبا كوكاكولا" التى تنظمها وزارة الشباب بالتعاون مع شركة كوكاكولا داخل مراكز الشباب سيحضر فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقرر تنفيذها في البرازيل.

وأشار الوزير إلى أن البطولة تمثل ركيزة أساسية للشباب الموهوبين للانطلاق نحو الرياضة الاحترافية وممارسة كرة القدم في المنتخبات المصرية وكبرى الأندية المحلية والعالمية.

يذكر أن الموسم الثاني لبطولة كرة القدم لدوري “كوبا كوكاكولا” يستهدف نحو 40 ألف ناشئ في المرحلة العمرية ما بين 13 حتى 15عاما داخل 200 مركز شباب في جميع المحافظات تنفذ على مدار أربعة أشهر.

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