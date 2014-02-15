أنشيلوتي ينتقد لجنة الانضباط بسبب عدم الرد على “تظلم” رونالدو

انتقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم لجنة الانضباط بالدوري المحلي، وذلك بسبب عدم الرد حتى الآن على التظلم المقدم من “الملكي”، لرفع عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو بالإيقاف لثلاث مباريات.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي قائلًا “أفضل عدم الحديث عن المال “في إشارة إلى عقوبة أتلتيكو مدريد”، والحديث بشكل أكبر عن رونالدو، فقد استأنفنا يوم الثلاثاء الماضي ولم يتم الرد حتى الآن. إنه أمر غريب”.

كان الاتحاد الإسباني قد وقع عقوبة مالية على “الكولتشونيروس” قدرها 600 يورو بسبب القداحة التي ألقاها أحد مشجعي الفريق المدريدي الآخر في اتجاه رونالدو خلال مباراة الفريقين الثلاثاء الماضي في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأضاف “رونالدو لعب بشكل جيد أمام أتلتيكو، ولكنه غير سعيد لأنه يرغب في المشاركة في جميع المباريات”.

كان رونالدو قد نال البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه أمام أثلتيك بلباو بالليجا في الثاني من الشهر الجاري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وكالات