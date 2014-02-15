ضبط 86 طن دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسيوط‎

شنت مديرية أمن أسيوط حملة تموينية تمكنت من ضبط كلا من (م. ص. ع – 50 سنة)، ومقيم بحي الوليدية وصاحب ثلاجة وعنبر حفظ مواد غذائية بحي الأربعين، وبحوزته 3700 دجاجة ماركة سيريا زنة 1300 كيلو جرام بإجمالى 4.810 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.،و ضبط (أ. ب. م. ز – 31 سنة – أمين مخزن بشركة الرضوان لتوريد المواد الغذائية) بحي الأربعين لصاحبها (أ. ص)، و(أ. ص)، وبداخل ثلاجات الشركة ثلاثة أنواع من منتجات الدجاج المحفوظ غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود بكتريا وفطريات عليها.

> وتم ضبط كمية قدرها 5.852 طن من الدجاج من منتجات شركة سيريا، و10.285 طن من منتجات شركة ساديا، و6.655 طن من منتجات شركة يونيف بإجمالى للكمية المضبوطة قدرها 75.460 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

> وتم ضبط كل من (م. س. ف – 38 سنة)، ومقيم بقرية العزبة بمنفلوط، صاحب عنبر مواد غذائية، وبحوزته 3.575 طن دجاج، بالإضافة 14 كيلو دجاج سيريا، و14كيلو دجاج ساديا بإجمالى 3.60 طن غير صالح للاستهلاك الآدمى، و(أ. م. ف – 41 سنة)، ومقيم بشارع رياض وبحوزته 156 كيلو دجاج سيريا، و30 كيلو دجاج ساديا غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

> وكذلك تم ضبط (ع. م. هـ. ف – تاجر تجزئة، وبحوزته 26 كيلو دجاج سيريا غير صالح للاستهلاك الآدمى، و(أ. م. ت – تاجر تجزئة)، وبحوزته 72 كيلو دجاج سيريا، و36 كيلو دجاج كوكى غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

> كما تم ضبط (و. م. ح)، وبحوزته 40 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمى، و(م. أ. ع – 43 سنة) وبحوزته 55 كيلو دجاج بوادى غير صالح للاستهلاك الآدمى، و345 كيلو دجاج سيريا غير صالح للاستهلاك الآدمى، و57.700 كيلو دهون بلدي، و18 كيلو دهون مجمدة، و38 كيلو كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمطعم عباد الرحمن.