أتليتكو يصعد لقمة الليجا مؤقتًا بثلاثية في مرمى بلد الوليد

وضع فريق أتلتيكو مدريد حدا لسلسلة هزائمه الاخيرة وارتقى لصدارة الدوري الإسباني مؤقتا بالفوز اليوم على ضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة في الجولة الـ24.

ورفع أتلتيكو رصيده الى 60 نقطة في القمة، في انتظار ما ستسفر عنه مباراتي برشلونة ورايو فايكانو الليلة، وريال مدريد وخيتافي غدا، إذ يملك الغريمان 57 نقطة حاليا، مما يهدد الـ”روخيبلانكوس” بالتراجع مجددا للمركز الثالث في حال حقق كلاهما الانتصار.

ومسح فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني أحزانه بعد خسارتين في نصف نهائي كأس الملك امام الريال ذهابا وإيابا، بجانب خسارة امام ألميريا في الجولة الماضية من الليجا.

وتجمد رصيد بلد الوليد عند 21 نقطة في المركز 18 على حافة الهبوط.

تقدم ابناء ملعب فيسنتي كالديرون بهدفين مبكرين ومتتاليين في الدقيقتين 3 و4 عبر راؤول جارسيا ودييجو كوستا.

ففي لقطة الهدف الأول استقبل راؤول كرة ماكرة من جابي فرنانديز على حافة منطقة الجزاء سددها مباشرة في الشباك.

وبعد دقيقة واحدة تسلم كوستا تمريرة طولية من راؤول وضعها بامتياز فوق الحارس دييجو مارتينو.

واختتم المدافع الأوروجوائي دييجو جودين الثلاثية من رأسية متقنة حول بها عرضية البرازيلي دييجو ريباس.

وكالات