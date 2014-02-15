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مشاركة "ذا فويس" حليمة العلوي متخوفة من الفشل بسبب مرضها

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مشاركة "ذا فويس" حليمة العلوي متخوفة من الفشل بسبب مرضها مشاركة "ذا فويس" حليمة العلوي متخوفة من الفشل بسبب مرضها

تتخوف حليمة العلوي المشتركة المغربية في برنامج "ذا فويس"، من أن لا تكون في المستوى المطلوب، غدا السبت، في مرحلة المواجهة، بسبب مرض مفاجئ ألمّ بها في الأيام الأخيرة.

وكتبت حليمة، على صفحتها على موقع "فيس بوك"، أنها تعاني من مشاكل صحيّة، وأنها جدّ خائفة من تأثير ذلك على أدائها في حلقة يوم السبت.

وتتنافس حليمة العلوي على لقب "ذا فويس"، برفقة فريق الفنان كاظم الساهر، الذي كان قد تعرض لنقد لاذع من طرف الجمهور لاختياره نفس المتسابقة، باعتبارها لم تكن في المستوى الذي ينبغي أن يكون فيه فريق القيصر

 

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