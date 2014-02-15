حزب الصرح يطالب مرشحى الرئاسة ببرنامج واضح وواقعى

قال المهندس طارق نديم رئيس حزب الصرح المصرى الحر و الرئيس التنفيذى لتحالف التيار المدنى الإجتماعى ” ان مصر تطالب برئيس يعى مخاطر المرحلة يشعر بمعاناة الشعب وزعيم له رؤيا لديه طموح يلتف حوله الشعب ليعبر به هذه الأزمة يجعل نصب عينيه بسطاء هذا الوطن وفئاته التى تم تهميشها على مر عقود .”

و اضاف نديم نحن نعلم أن عصر المعجزات قد إنتهى وليس لدى أحد عصا موسى ولكن الشعب المصرى أصبح واعياً . يعلم من يعمل من أجل الشعب ومن يعمل من أجل مصالح شخصية ويعبث بمقدرات الوطن .

كما أستطرد ” النديم ” قائلاً أننا فى مرحلة حاسمة ودقيقة لا تتحمل أى مزايدات من أحد وعلى مرشحى الرئاسة جميعاً أن يعلموا أن من سيحكم عليهم هى برامجهم الواقعية والواضحة الأهداف وآليات تنفيذها والتى يجب أن تصب فى المقام الأول فى صالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة التى طالما عانت وتعانى وتنتظر من يأخذ بيدها نحو مستقبل أفضل .

وأختتم ” طارق نديم ” حديثه قائلاً أن الديمقراطية تأبى أن يتم مصادرة حق أى مصرى فى الترشح لهذا المنصب طالماً كان موافقاً للشروط ولكن عليه قبل أن يترشح أن يراجع قدراته ومقدرته على تحمل هذا الحمل الثقيل وأن يعى مسئولياته الجسام وطبيعة المرحلة القادمة المقبلة على مصر وشعبها فمستقبل مصر يجب أن تعاد صياغته بما يليق بمكانة هذا البلد العظيم .