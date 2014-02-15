الهدوء يعود إلى قرية القلج بالخانكة وإرسال العبوة الناسفة للمعمل الجنائي لفحصها

عاد الهدوء مرة أخرى بقرية القلج بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية بعد سادت حالة من الذعر بين الأهالي ، إثر العثور على قنبلة بدائية الصنع تحتوي على عبوة ناسفة قام مجهولون بزرعها على رصيف المحطة على خط شبين القناطر القلج وتم إبطالها – قبل قدوم القطار- بواسطة خبراء المفرقعات.

ومن جانبه قال مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية ، إنه بالمعاينة تبين وجود جسم غريب على علبة ” كانز ” مثبت بها بطاريات جافة وسلوك حمراء وخضراء وتبين أنها قنبلة بدائية الصنع وبها مادة غريبة لتساعد على شدة الانفجار وتم إرسال القنبلة بمحتوياتها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

وأشار المصدر إلى أن العبوة لم تمثل تهديدًا كبيرًا بالمنطقة لأنها في حجم صغير ويرجح أن يكون قد تم زرعها لإثارة الرعب والخوف بين المواطنين ، مشيرًا إلى أنه تم مسح المحطة والمناطق المجاور بحثًا عن عبوات أخري ولم تعثر الأجهزة علي أية عبوات أو متفجرات وجاري تكثيف الجهود الأمنية والبحث عن المتهمين في الواقعة.

وأكد المصدر استمرار شن الحملات اليومية على مراكز وأقسام المحافظة لضبط العناصر الخارجة عن القانون والمنتمين للجماعات الإرهابية ، مشيرًا إلى أن قوات أمن القليوبية تمكنت اليوم من القبض على 13 عاطلًا وبحوزتهم 25 كيلو من البانجو و1700 قرص مخدر و400 جرام هيروين و300 جرام حشيش ، وتمت إحالتهم للنيابة للتحقيق معهم.

أ ش أ