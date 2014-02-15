سماع اطلاق نار بمحيط مسنشفي بني مزار بالمنيا‎ وحالة من الذعر بين الأهالي

اثار سماع دوى إطلاق أعيرة نارية في الهواء، بمحيط مستشفى بني مزار المركزي، بالمنيا، ذعر الأهالي والمرضي.

كان اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من عمليات شرطة النجدة، يفيد بسماع دوي طلقات نارية، بمحيط مستشفى بني مزار المركزي. وتبين أن أقارب أحد المرضى وقعت بينه وبين أحد أفراد الأمن المكلفين بتأمين المستشفى، مشادة كلامية بسبب إصرارهم على الزيارة في غير المواعيد المقررة، ثم وقعت مشادة أخرى فيما بينهم، قام خلالها بعض أقارب المريض بإطلاق عدد من الأعيرة في الهواء. وأدى ذلك إلى اضطرار أمناء شرطة نقطة المستشفى للجوء لأسلحتهم الميري لإطلاق أعيرة أخرى فى الهواء للسيطرة على الموقف وردع المتشاجرين.