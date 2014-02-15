الجونة يصرف مكأفاة إجادة للاعبين بعد الفوز على الأهلى

عبر أحمد الصحيفى المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الجونة عن فرحته البالغة بعد فوز فريقه على الأهلى اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة للدورى الممتاز لكرة القدم، مؤكدًا أن فريقه نجح فى تحقيق هدفه خلال للقاء وهو حصد الثلاث نقاط .

وقال الصحيفى إن سميح ساويرس رئيس النادى قرر صرف مكأفاة إجادة للاعبين على أدائهم الجيد خلال المباراة، مؤكدًا أن الفوز على الأهلى هو طريق الجونة لعودته إلى مكانه الطبيعى وسط متصدرى المجموعة.

ونفى الصحيفي ما تردد عن نية الإدارة لاستغناء عن المدير الفني الألماني راينر تسوبيل، مؤكدًا أن المجلس لا يتعامل بالقطعة والمدير الفنى مستمر فى عمله حتى نهاية الموسم .