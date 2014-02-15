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«الجيش السوري الإلكتروني» يخترق موقع مجلة «فوربس» الأمريكية

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أكدت مجلة «فوربس» الأمريكية، السبت، تعرض موقعها الإلكتروني لاختراق وكشف بيانات المستخدمين المسجلين بالموقع، مشيرة إلى أنها أخطرت السلطات بالهجوم الذي تبنته مجموعة تطلق على نفسها «الجيش السوري الالكتروني».

وأكد القراصنة، الذين يقولون إنهم يدعمون السورية، أنهم قاموا بتحميل قواعد بيانات الموقع التي تتضمن بيانات ملايين المستخدمين وبريدهم الالكتروني، ونشروا عينة منها عبر حسابهم على موقع «تويتر».

وفي البداية، عرضوا بيع محتوى البيانات التي تعرضت للقرصنة، إلا أنهم عدلوا عن ذلك، ليكشفوا عن عزمهم عرضها على موقع الكتروني مفتوح، واكتفت «فوربس»، في بيان، بالتأكيد أنها تعرضت لـ«هجوم إلكتروني».

وأضاف المسئولون الإعلاميون للمجلة أن القراصنة اطلعوا على عناوين البريد الالكتروني لمستخدميها، الذين أوصتهم بتغيير كلمة السر كـ«إجراء احترازي».

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