"اليوم السابع": بديع من القفص: مصر مسحورة

تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غد الأحد، كواليس محاكمة مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، الدكتور محمد بديع، وقيادات الجماعة، فى قضية قطع طريق قليوب، والتى زعم خلالها بديع أن مصر "مسحورة"، وطالب بالقصاص من قتلة ابنه.

وتحت عنوان "صحف أمريكا: أوباما سيطلق النار على نفسه بعد الاحتفال الروسى بالسيسى"، يرصد عدد غد، ردود فعل الصحف الأمريكية على زيارة المشير عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، الأخيرة إلى موسكو.

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