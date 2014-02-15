ميسي ينفي تغيير مركزه في برشلونة

برشلونة /أ ش أ/ نفى لاعب فريق كرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي يوم السبت تغيير مركزه في الفريق من قبل المدير الفني تاتا مارتينو.

وأكد ميسي أنه يلعب في نفس المركز الذي اعتاد عليه في صفوف الفريق، وهو المهاجم الوهمي، والذي اعتاد عليه منذ عهد المدير الفني الأسبق بيب جوارديولا.

وقال ميسي ــ في تصريحات لصحيفة (ماركا) الإسبانية يوم السبت :"لايوجد شئ جديد، سمعت من أناس كثيرين أنني العب إلى الخلف بصورة أكبر من السابق أو في مركز آخر.. نحن مازلنا نلعب بدون رأس حربة صريح، ومازلت المهاجم الوهمي رقم 9 واللعب بهذه الطريقة منذ عهد المدير الفني الأسبق جوارديولا، ولم يتغير مركزي".

وأشاد ميسي بمدربه ومواطنه مارتينو، وقال "تاتا بدأ يعرف النادى والصحافة والجماهير وكل شئ، فبخلاف كل ما يعرفه كمدير فني فهو شخص ذكى ويعرف كيف يدير أموره".