فيورنتينا: ماريو جوميز قد يلعب أمام إنتر ميلان

فلورنسا /أ ش أ/ أكد فينشينزو مونتيلا المدير الفنى لنادى فيورينتينا الايطالى ان الالمانى ماريو جوميز نجم هجوم الفريق سيعود لصفوفه فى لقاء انتر فى اطار مباريات الدورى الايطالى.

كان الالمانى الدولى قد غاب عن صفوف فريقه الايطالى منذ شهر سبتمبر الماضى بعد اصابته فى الركبة لكنه جلس على مقاعد البدلاء فى لقاء الكاس امام أودينيزي منتصف الاسبوع الذى حسمه الفيولا لصالحه وصعد للمباراة النهائية ليواجه فريق نابولى.

وقال مونتيلا فى المؤتمر الصحفى قبل المباراة "ماريو يتدرب جيدا وهو متحمس للعب ولكنه لم يصل بعد لقمة لياقته البدنية".

وأضاف "نأمل ان يتمكن من المشاركة فى جزء من مباراة السبت ولكن فلننتظر ونرى".