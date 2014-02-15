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كمال أبو عيطة: تصريحات مفوض غزل المحلة سبب استمرار إضراب العمال

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كمال أبو عيطة: تصريحات مفوض غزل المحلة سبب استمرار إضراب العمال كمال أبو عيطة: تصريحات مفوض غزل المحلة سبب استمرار إضراب العمال

أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن تصريحات المفوض العام لشركة غزل المحلة بإحدى الفضائيات وراء استمرار إضراب العمال، وذلك على الرغم من التفاوض تم التوصل مساء الخميس إلى اتفاق بين الأطراف، إضافة إلى إصدار المفوض العام بشركة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى منشوراً ارتضاه العمال كحل أخير بعد صرف مستحقاتهم كاملة كان آخرها 157 مليون جنيه كدفعة أخيرة من الأرباح عن الفترة السابقة.

وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أن تصريحات المفوض العام للشركة بأحد البرامج الفضائية، أمس الجمعة، أثار العمال مرة أخرى، وأصروا على عدم العودة للعمل إلا بعد إقالة رئيس الشركة القابضة، فيما قام أبو عيطة بتكليف مدير مديرية القوى العاملة بالغربية باستمرار بذل الجهود للتوصل إلى تسوية للموقف المتأزم.

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مصر 365

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