وفد من "القومى للطفولة" يزور "دهب" سيدة الكلابش بمستشفى الزيتون

قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إنه توجه الآن فريق من أخصائيين وأخصائيات تابعين لخط نجدة الطفل بالمجلس إلى مستشفى الزيتون التخصصى لزيارة دهب حمدى المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة الكلابش"، التى كانت محتجزة على ذمة قضايا أعمال شغب وانضمام لجماعة إرهابية، ليلة الاستفتاء على الدستور، والتى ولدت مولودتها الأولى بالمستشفى.

وأكدت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن زيارة المجلس للسيدة تأتى للوقوف على حالتها مضيفة أن المجلس على استعداد لتقديم الدعم القانونى والمادى لها ولطفلتها.