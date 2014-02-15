ضبط 2105 دراجة بخارية مخالفة بأسوان خلال أسبوع‎

شنت مديرية أمن أسوان حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء حسن السوهاجى مدير الأمن ،لضبط الدراجات البخارية المخالفة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 16 دراجة بخارية دون تراخيص،و174 مخالفة مرورية ،فى حملات اليوم.

ووصل عدد الدراجات البخارية المضبوطة 2105 دراجة مابين دون لوحات أو دون ترخيص ،وذلك منذ بدء الحملة الاسبوع الناضى ،ومن المقرر أستمرارها لمدة لمدة 10 أيام .

ومن ناحيته أكد مدير أمن أسوان اللواء حسن السوهاجى أن الحملات المرورية بالمحافظة مستمرة بشكل يومى لإعادة الإنضباط إلى الشارع الأسوانى ،و الحد من المخالفات المرورية التى يرتكبها سائقو التوك توك والدراجات البخارية.