ننشر نص قرار النائب العام الخاص بإخلاء سبيل “دهب”

قرر المستشار هشام بركات – النائب العام – اليوم السبت، إخلاء سبيل “دهب حمدي”، المحتجزة حاليًا بمستشفى الزيتون التخصصي ، تحت الحراسة نظرًا لظروفها الصحية عقب ولادتها ولرعاية مولودتها الجديدة .

يذكر، أنه تم القبض على المتهمة “دهب حمدي”، البالغة من العمر 18 عامًا، وتوجيه عدة تهم لها منها التظاهر بدون ترخيص ورفع إشارة رابعة وتعطيل الاستفتاء على الدستور.

وكان قد تقدم أحمد الدالي محامي “دهب حمدي عبد العال” المتهمة في القضية رقم 688 لسنة 2014 جنح الساحل والبالغ عمرها 18 عامًا، والتي تم القبض عليها يوم الاستفتاء على الدستور وعرضها على النيابة وحبسها احتياطيًا ببلاغ رقم 2853 لسنة 2014 إلى النائب العام المستشار هشام بركات ، يتهم فيها وزارة الداخلية بتلفيق التهم لها وتركها مقيدة الأيدي أثناء ولادتها بالمستشفى.