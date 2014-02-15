“المصرى الديمقراطى” يدين “وقائع التعذيب” بالسجون

أدان الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ما أسماها بـ”وقائع التعذيب” التى تحدث على نطاق واسع فى أماكن الاحتجاز والسجون، ورصدتها عدة مؤسسات حقوقية مصرية، وعلى رأسها المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأكد الحزب فى بيان له ، أن مسئولية الإخوان وحلفائهم عن تصعيد العنف وترويع المواطنين لا ينبغى أن تورط أجهزة الأمن فى ممارسات تنتهك الدستور الذى لم يجف مداده بعد، مطالباً بالتحقيق فوراً فى هذه الممارسات التى تهدد بناء دولة القانون ومحاسبة المسئولين عنها.

أشار الحزب إلى أن عدم قانونية تلك الممارسات ، والتى تطال العديد من الأبرياء، بكل أسف، يسئ إلى أجهزة الأمن كافة وتؤدى فى كثير من الأحيان إلى تعميق الفجوة بينها وبين الناس من ناحية، كما تؤدى من ناحية أخرى إلى دفع العديد من الناس دفعاً إلى التعاطف مع خطاب “المظلومية” الإخوانى.

ناشد الحزب رجال النيابة القيام بدورهم فى خدمة العدالة وإقرار العدل والتحقيق فى وقائع التعذيب المعروضة عليهم بكل حيدة، مذكرا الجميع أن جرائم التعذيب غير الإنسانية لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها سيتعرضون لسيف القانون الباتر بإذن الله وإن طال الوقت.