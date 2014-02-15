إحالة نجل رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس السابق بجامعة الزقازيق للجنايات

قرر رئيس نيابة قسم ثان الزقازيق محمد عبد الودود، إحالة نجل القيادي الإخواني الرئيس السابق لنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق عبد الرحمن السيد عبد النور، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على الجيش والشرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد ألقت القبض على المتهم عبد الرحمن السيد عبد النور الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، أمام لجنة الاستفتاء على الدستور بمدرسة اللغات الثانوية للبنات بالزقازيق، لمحاولته التأثير على الناخبين وتعطيل سير الاستفتاء، وتصوير اللجنة من الخارج والقوات المكلفة بتأمينها.

وأصدرت محكمة جنح الزقازيق حكما ضده في هذه القضية بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة 1000 جنيه وكفالة 500 جنيه، وأمرت بإيقاف التنفيذ.

وأثبتت تحقيقات النيابة أنه عضو بجماعة الإخوان، فأمرت بإحالته لمحكمة الجنايات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

أ ش أ