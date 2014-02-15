تجديد حبس 4 متهمين بمدينة نصر 45 يوما علي ذمة التحقيق في تهمة حيازة “مخدرات”

جدد اليوم السبت، قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس أربعة متهمين 45 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بحيازة 60 كيلو جرامًا من مخدر “الهيروين”، ، و50 كيلو جرامًا من مخدر “الحشيش” بغرض البيع والاتجار بمدينة نصر.

والبداية أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة تمكنت من ضبط كل من محمد عيد عواد المنيعى ، و ياسر محمد فريد عواد ، وحسي سالم عواد ، و حسن حميد حماد اثناء استقلالهم سيارة نصف نقل ، وضبط بحوزتهم 60 كيلو من مسحوق الهيروين المخدر ، و50 كيلو من مخدر الحشيش ، وسلاح ناري.

واعترف المتهمون، بحيازتهم المضبوطات بغرض البيع والاتجار ، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 52777 لسنة 2013 وتمت احالتهم الى النيابة العامة التى باشرت التحقيق وباحالتهم الى قاضى المعارضات أصدر قراره .