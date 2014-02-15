أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

تجديد حبس 4 متهمين بمدينة نصر 45 يوما علي ذمة التحقيق في تهمة حيازة “مخدرات”

Google+ Print
تجديد حبس 4 متهمين بمدينة نصر 45 يوما علي ذمة التحقيق في تهمة حيازة “مخدرات” تجديد حبس 4 متهمين بمدينة نصر 45 يوما علي ذمة التحقيق في تهمة حيازة “مخدرات”

ارشيفية

 

جدد اليوم السبت، قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر والمنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبس أربعة متهمين 45 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بحيازة 60 كيلو جرامًا من مخدر “الهيروين”، ، و50 كيلو جرامًا من مخدر “الحشيش” بغرض البيع والاتجار بمدينة نصر.

والبداية أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة تمكنت من ضبط كل من محمد عيد عواد المنيعى ، و ياسر محمد فريد عواد ، وحسي سالم عواد ، و حسن حميد حماد اثناء استقلالهم سيارة نصف نقل ، وضبط بحوزتهم 60 كيلو من مسحوق الهيروين المخدر ، و50 كيلو من مخدر الحشيش ، وسلاح ناري.

واعترف المتهمون، بحيازتهم المضبوطات بغرض البيع والاتجار ، فتحرر عن الواقعة المحضر رقم 52777 لسنة 2013 وتمت احالتهم الى النيابة العامة التى باشرت التحقيق وباحالتهم الى قاضى المعارضات أصدر قراره .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا