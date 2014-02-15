زكي شريف في يوم الحب: رومانسية وطرب أصيل

تزامنت حفلة نجم ستار أكاديمي زكي شريف مع الاحتفال بيوم الحبّ، حيث أحيا زكي حفلته الأولى في مطعم "الحكمدار" لصاحبه وسام المولى، مدير أعمال الفنان سعد رمضان، في أجواء غلب عليها الحبّ والرومانسية، بعد أن ارتدى المطعم حلّة الفالنتين قلوباً وبالونات حمراء.

وفي الحفلة الأولى التي يُحييها، بعد خروجه من برنامج "ستار أكاديمي"، وبعد انتهائه من تصوير كليبه الأوّل لأغنية "كيف قدرتي"، نجح زكي في خطف الأضواء خلال السهرة الأولى التي أحياها، حيث أشبع الحضور بصوته الجبلي والمواويل التي أداها بطريقة المعلم، ما جعل البعض يصفه بأنه "الملك" الليلة.

رحّب زكي بالحضور، وتمنى أن يكون هذا العيد هو عيد حبّ وسلام على جميع الموجودين في العالم العربي، ثمّ افتتح سهرته بأغنية "يا طير"، ثمّ بمجموعة من أغاني الراحل الكبير وديع الصافي، كما أدّى أغنيته الجديدة "كيف قدرتي" لأول مرة على المسرح.

سعد وزكي..طرب أصيل

فاجأ زكي الفنان سعد رمضان بالطلب إليه الغناء معه على المسرح، حيث أديا أغنية "يا مسافر وحدك" للموسيقار محمد عبد الوهاب، فاستطاعا أن يأخذا الجمهور الحاضر معهم في رحلة إلى زمن الطرب الأصيل، كما غنى سعد أغنية "مسبّع الكارات".

فيروز بصوت زكي وزينب

كذلك شاركت نجمة "ستار أكاديمي" المغربية زينب أسامة زكي بأغنية للسيدة فيروز، بعد أن اختارت زينب قضاء يوم الحبّ برفقة زكي، وهي التي كانت حائرة بشأن ملاقاة زميلها مصعب الخطيب في الأردن.

يُذكر أن اسم زكي وهاشتاق الحفلة وصلا إلى المراتب الأولى في الترند العالمي #العائلة_الزيكاوية.

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