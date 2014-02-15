كيف عيّد النجوم معجبيهم في يوم الحب؟

أصبح "تويتر" هو الوسيلة المفضّلة لدى النجوم، للتواصل مع المعجبين في المناسبات كافة، وآخرها عيد العشاق، حيث سارع النجوم إلى نشر "تغريدات" لهم احتفاء بالمناسبة ولمعايدة المعجبين في كلّ مكان.

فارس الأغنية عاصي الحلاني غرّد: "الحبّ إحساس أكثر من رائع، أن تمدّ يدك فتجد من يصافحك بحبّ، وتفتح قلبك، فتجد من يستمع إليك بصدق.. المحبة كنز لا يفنى.. دمتم لي فخراً يا أحبّائي".

النجمة الذهبية نوال الزغبي التي احتفلت بالعيد مع أولادها، غرّدت قائلة: "بمناسبة عيد الحب بعيّد حبّ حياتي أولادي تيا، جورجي وجوي.. أجمل وأعظم حب بالعالم، بحبكم". ونشرت صورةً لها مع ابنتها، وأخرى لابنها جوي، وهو نائم.

نانسي عجرم نشرت صورة لابنتها إيلا، وهي تخرج من علبة هدية، وعلقت: "عيد حبّ سعيد لكم جميعاً من الجميلة إيلا ومني. أتمنى لكم كلّ الحبّ في العالم!".

أمّا إليسا، فاعتبرت أنّ العيدَ فقدَ طعمهُ قبل حوالى العقد برحيل الشهيد رفيق الحريري، ومع هذا لا يزال اللبنانيون قادرين على الإيمان بالحبّ. إليسا التي تلقت عدداً من الهدايا، من بينها علبة شوكولاتة وقالب حلوى بالشوكولاتة قليل السعرات الحرارية، كُتب عليه: "أحبك إليسا"، ونشرت صورة لقالب الحلوى، وعلقت قائلة: "ليس لديّ فقط أفضل معجبين، بل إنهم الأكثر مراعاةً، سعيدة جداً، ولن أكسب الوزن هذه المرة". وشكرت إليسا المعجبتين اللتين أرسلتا القالب لها.

فريد رحمة قام بإهداء زوجته النجمة سيرين عبد النور باقة عملاقة من الورد الأحمر من نوع التوليب تعبيراً عن حبّه الكبير لها.

وبدورها قامت النجمة سيرين عبدالنور بنشر صورة باقة الورد على حسابها الخاص، على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك".

النجمة اللبنانية نجوى كرم كتبت على تويتر أنّها تلقت هدية مميّزة في عيد الحبّ، وقامت بنشر صورة الهدية، وهي عبارة عن بالون غاز، كُتب عليه Happy Valetine Day. ولكن المفاجأة كانت في تعليق شمس الغنية على الصورة، إذ قالت: "كلّ عيد حبّ وأنت حبيبي مفاجأة فاجأتني".

النجمة كارول سماحة التي احتفلت للمرة الأولى بعيد الحبّ مع زوجها "دودي"، نشرت صورة على موقع إنستغرام تجمعهما سوياً أثناء انتقالهما إلى الإسكندرية لقضاء عطلة "الفالنتاين". وكانت كارول تحمل في يدها حقيبة حمراء.

الفنانة درّة قامت بنشر صورة لها، وهي تضع وردة حمراء في فمها، وعلقت بعبارة: "هابي فالنتاين داي".

هنأت الفنانة التونسية هند صبري معجبيها باقتباس مقولة شخصية يسرية الشهيرة التي جسّدتها في فيلم "أحلى الأوقات"، وكتبت على حسابها: "عايزة ورد يا إبراهيم".

الفنانة غادة عبد الرازق نشرت صورة لمائدة إفطارها مع زوجها محمد فودة، وكانت المائدة تحتوي على قطعة كيك، على هيئة قلب، لتعلن احتفالها بعيد الحبّ مع زوجها، وكتبت عبارة: "صباح الخير أنا وحمادة بنفطر دلوقتي".

الفنان طارق لطفي نشر صورة لقلب أحمر، وكتب: "كلّ عيد حب وأنتم في عيد وسعادة".

أما النجم خالد النبوي فنشر صورة جديدة له مكتوب عليها: "هابي فالنتاين داي".

الهضبة عمرو دياب عبّر عن هذه المناسبة بكتابة كلمات أغنية تتحدّث عن الحبّ من ألبومه "كل الكلام"، وهنّأ معجبيه معلقاً: "حسيت بحبك، قلتها، وسمعت منك ردّها، شوقي اللي قلبي مصدقه، هو اللي قلبك صدقه، يا أحلى غنوه قلتها".

أما الفنان كاظم الساهر فكتب على صفحته الرسمية في "فيس بوك" مقطعاً من أغنيته الشهيرة "كل عام وانتي حبيبتي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"