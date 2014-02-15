«الصيادلة» يهددون بالإضراب العام بسبب تجاهل «الصحة» لمطالبهم

شارك المئات من الصيادلة، السبت، في مسيرة احتجاجية إلى وزارة الصحة، ضمن الفعاليات التصعيدية التي أعلن عنها مجلس النقابة، اعتراضًا على قانون «الحوافز» الذي تقدمت به وزيرة الصحة وتم إقراره من رئيس الجمهورية، دون إدراج مطالب الصيادلة بالقانون، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.

وبدأت المسيرة من أمام دار الحكمة وانطلقت إلى وزارة الصحة، ورفع المشاركون فيها، والذين ارتدى أغلبهم البالطو الأبيض، لافتات كتب عليها عبارت من بينها «يوم صيادلة مصر، إضراب عام وحكومي وخاص»، و«من أجل دواء آمن وفعال، هيئة عليا للدواء»، و«من أجل المريض الفقير، كتابة الدواء بالاسم العلمي».

ورددوا هتافات ضد وزيرة الصحة وقانون «الحوافز»، منها «أه يا كادر فينك فينك، الحكومة بنا وبينك، وآه يا حكومة هش القطة أحنا مهنة مش أونطة»، وذلك حتى وصول المسيرة لمقر وزارة الصحة.

ونفى الصيادلة انتماءهم إلى أي تيار سياسي، أو العمل للحصول علي مميزات فئوية، واتهموا وزيرة الصحة بـ«التضليل»، وطالبوا بإنشاء هيئة عليا للدواء، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى تتمثل في «إضراب الصيادلة الحكوميين يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتنفيذ إضراب عام للصيادلة يوم 26 مارس المقبل، وعقد جمعية عمومية للصيادلة» إذا لم تستجب الحكومة للمطالب.

وشارك في المسيرة عدد من أعضاء المهن الطبية المعترضون على مشروع الكادر مثل «البيطريين، والأطباء، وأطباء الأسنان» الذين أعلنوا تضامنهم مع الصيادلة في مطالبهم.

وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام النقابة خلال مشاركته في المسيرة، إن «مطالب الصيادلة مشروعة، وكل خيارات التصعيد التي أعلن عنها المجلس مفتوحة بلا سقف كرد فعل لما تقوم به الحكومة من تجاهل لحقوق الصيادلة، الذين أعلنوا اعتصامهم في نادي المهن الطبية منذ أسبوع، اعتراضًا على قانون الحوافز ولم يستجيب لهم أحد».

وطالب «زين العابدين» بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء «لأن صناعة الدواء في مصر والتي تقدر بـ50 مليار سنويًا لا يوجد لها صاحب» بحسب قوله.