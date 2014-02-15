أخبار عاجلة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«الصيادلة» يهددون بالإضراب العام بسبب تجاهل «الصحة» لمطالبهم

  • مصر
  • 19
Google+ Print

شارك المئات من الصيادلة، السبت، في مسيرة احتجاجية إلى وزارة الصحة، ضمن الفعاليات التصعيدية التي أعلن عنها مجلس النقابة، اعتراضًا على قانون «الحوافز» الذي تقدمت به وزيرة الصحة وتم إقراره من رئيس الجمهورية، دون إدراج مطالب الصيادلة بالقانون، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى إذا لم تستجب لمطالبهم.

وبدأت المسيرة من أمام دار الحكمة وانطلقت إلى وزارة الصحة، ورفع المشاركون فيها، والذين ارتدى أغلبهم البالطو الأبيض، لافتات كتب عليها عبارت من بينها «يوم صيادلة ، إضراب عام وحكومي وخاص»، و«من أجل دواء آمن وفعال، هيئة عليا للدواء»، و«من أجل المريض الفقير، كتابة الدواء بالاسم العلمي».

ورددوا هتافات ضد وزيرة الصحة وقانون «الحوافز»، منها «أه يا كادر فينك فينك، الحكومة بنا وبينك، وآه يا حكومة هش القطة أحنا مهنة مش أونطة»، وذلك حتى وصول المسيرة لمقر وزارة الصحة.

ونفى الصيادلة انتماءهم إلى أي تيار سياسي، أو العمل للحصول علي مميزات فئوية، واتهموا وزيرة الصحة بـ«التضليل»، وطالبوا بإنشاء هيئة عليا للدواء، وهددوا باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى تتمثل في «إضراب الصيادلة الحكوميين يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتنفيذ إضراب عام للصيادلة يوم 26 مارس المقبل، وعقد جمعية عمومية للصيادلة» إذا لم تستجب الحكومة للمطالب.

وشارك في المسيرة عدد من أعضاء المهن الطبية المعترضون على مشروع الكادر مثل «البيطريين، والأطباء، وأطباء الأسنان» الذين أعلنوا تضامنهم مع الصيادلة في مطالبهم.

وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام النقابة خلال مشاركته في المسيرة، إن «مطالب الصيادلة مشروعة، وكل خيارات التصعيد التي أعلن عنها المجلس مفتوحة بلا سقف كرد فعل لما تقوم به الحكومة من تجاهل لحقوق الصيادلة، الذين أعلنوا اعتصامهم في نادي المهن الطبية منذ أسبوع، اعتراضًا على قانون الحوافز ولم يستجيب لهم أحد».

وطالب «زين العابدين» بضرورة إنشاء هيئة عليا للدواء «لأن صناعة الدواء في مصر والتي تقدر بـ50 مليار سنويًا لا يوجد لها صاحب» بحسب قوله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به