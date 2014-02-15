الغاء رحلات جوية أمريكية بسبب عواصف الثلج

أجبرت العواصف الثلجية العديد من الولايات الامريكية هذا الشتاء على الغاء اكبر عدد من الرحلات الجوية الامريكية منذ 25 عاما.

ووفقا لدراسة تحليلية لحركة الطيران الامريكية، تبين أنه تم إلغاء أكثر من 75 ألف رحلة طيران داخلي منذ الاول من ديسمبر الماضي بما في ذلك 14 الف رحلة خلال الايام الثلاثة الاخيرة فقط وهو ما يمثل 5.% % من رحلات الطيران الامريكية المقررة خلال هذه الفترة والتي تبلغ 1.35 مليون رحلة.

وقد تكبدت شركات الطيران الامريكية خسائر فادحة نتيجة لالغاء رحلاتها فقد اعلنت شركة يونايتد للطيران الامريكية أن خسائرها وصلت الى 80 مليون دولار بسبب العواصف التي ضربت الولايات المتحدة اوائل شهر يناير الماضي.

أ ش أ