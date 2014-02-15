40 مليون جنيهًا تكلفة بناء وتطوير 11 عبارة جديدة بأسوان

أعلن اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان عن وصول مكونات عبارتي جزيرة هيسا ومدينة أبو سمبل السياحية إلي ترسانة الشركة البور سعيدية بالسد العالي تمهيداً لتجميعها وتركيبها حتى يتسني تسييرها في مجري نهر النيل وبحيرة ناصر ، مع تشغيلها بعد المعاينة النهائية من المختصين بالشركة المصنعة للعبارتين وهي الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بالإسكندرية والتابعة للقوات المسلحة ، مؤكداً علي أن تكلفة إنشاء العبارتين وصلت إلي 7 مليون جنيه تم توفيرها من اعتمادات صندوق الخدمات بالمحافظة لتكتمل منظومة تطوير النقل النهري في جميع نقاط العبور بين الجانبين الشرقي والغربي لنهر النيل ، بالإضافة إلي بحيرة ناصر من أجل تنشيط حركة النقل والتجارة والسفر بين مصر والسودان ، مع خدمة أهالي قسطل وأدندان علي الحدود المصرية السودانية .

وتابع المحافظ بأنه بذلك يصبح إجمالي منظومة النقل النهري بالمحافظة 11 عبارات جديدة سعة 100 راكب و 4 لنشات كبيرة سعة 80 راكب تم تجديدها وتطويرها وإنشاؤها بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون جنية، مؤكداً علي أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستكمال منظومة تطوير معدات النقل النهرى للحفاظ على أروح وممتلكات أبناء أسوان وتخفيف المعاناة عن أهالى قري غرب النيل أثناء انتقالهم للجانب الشرقى لضمان سيولة الحركة إلي قري غرب النيل وخاصة أنها تحتوي علي كافة التجهيزات التأمينية من وسائل الإطفاء الذاتي وجاكت الإنقاذ لكل راكب وذلك للتعامل الجيد مع أي حوادث أو ظروف طارئة .

ومن جانبه أشار المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة بأنه بداية من العام الحالي وصلت إلي المحافظة 3 عبارات هم هيسا وأبو سمبل والمنصورية والتي تم تأجيل الاحتفال بتدشينها حداداً علي أرواح ضحايا حادث الطريق الصحراوي في منتصف الشهر الماضي حيث وصلت تكلفتها إلي 1.7 مليون جنيه وتصل حمولتها إلي 50 طن وتستوعب 100 راكب و 8 سيارات ، لافتاً إلي أن عبارة جزيرة هيسا سيتم تشغيلها خلال شهر حيث تصل حمولتها إلي 30 طن لتستوعب 30 راكب و 4 سيارات ، في حين عبارة أبو سمبل السياحية سيتم تشغيلها بعد شهرين وتصل حمولتها إلي 100 طن وتستوعب100 راكب و 8 سيارات ، وبذلك ستغطي معدات النقل النهري التي تم إنشاؤها أو تجديدها 8 نقاط بطول 470 كم هي السباعية والرمادي وفارس والمنصورية وبنبان وغرب أسوان وهيسا وأبو سمبل السياحية .