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“الصحفيين” و “ثوار” ينظمان مؤتمرًا للمطالبة بحقوق العمال

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“الصحفيين” و “ثوار” ينظمان مؤتمرًا للمطالبة بحقوق العمال “الصحفيين” و “ثوار” ينظمان مؤتمرًا للمطالبة بحقوق العمال

وقفة العمال أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بتنفيذ أحكام القضاء

 

نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، و لجنة الدفاع عن المظلومين، و جبهة طريق الثورة مؤتمرا صحفيا بعنوان ” الاحتجاجات العمالية وتجاهل ”، بمقر النقابة صباح اليوم، بحضور عدد من القيادات العمالية عن شركات غزل شبين , طنطا للكتان, الطرق و الكباري, المراجل التجارية, النقل العام, سانتامورا للبطاطين, حليج الأقطان، و السويس العالمية للنترات، بحضور فاطمة رمضان عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، هيثم محمدين عضو المكتب السياسي لحركة الإشتراكيين الثوريين، ومحمد عبد القدوس عضو مجلس حقوق الإنسان.

كما دارات فعاليات المؤتمر حول مناقشة المطالب العمالية، المتمثلة بعودة الشركات إلى القطاع العام، و التي قد صدرت أحكام قضائية قضت بعودة تشغيل تلك الشركات، مع عودة العاملين و الذين قد تم فصلهم تلبية للإجراءات التعسفية من قبل مجالس إدارات تلك الشركات، و تطبيق الحد الأدني للأجور، محاسبة و إقالة الفاسدين من مجالس إدارات تلك الشركات، صرف الأرباح التي تم اقرارها للعاملين بالشركات، بالاضافة إلى صرف الأجور المتأخرة.

كما انتشرت لافتات عديدة تطالب بحقوق العاملين بالشركات، ومنها “الحكومة لا تحترم الأحكام القضائية، كذبتوا علينا كتير بس المرة دى ولا ألف مرة” ، بالأضافة إلى إشتعال الهتافات داخل مقر نقابة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي “حد أدنى للأجور للساكنين القبور حد أقصى للأجور للي ساكنين القصور، حركة عمالية واحدة ضد السلطة اللي بتبدبحنا، عايزين حكومة حرة العيشة بقت مرة ،يسقط يسقط الاستثمار إللي خلى حياتنا نار” .

(المراسل: شمس الدين مرتضى)

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