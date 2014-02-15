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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائمً جزئيا ومغبرا أحيانا، وتزداد كميات السحب غرباً في ساعات المساء والليل، ويطرأ ارتفاع أخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر، وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق.

حركة الرياح:جنوبية شرقية - شمالية شرقية  12 - 30 كم/ساعة ، تصل 40 كم ساعة فى البحر أحيانا.

اما حالة الطقس المتوقعة  خلال ساعات الليل وصباح الثلاثاء ..فيكون  الطقس مغبرا، وغائماً جزئيا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الغربية والساحلية والشمالية،ويحتمل سقوط بعض الامطار خاصة في ساعات الليل وصباح الثلاثاء على بعض تلك المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والاتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا، وتميل درجات الحرارة للانخفاض غربا في المساء ، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.


>   وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا..

                                 درجات الحرارة               نسب الرطوبة


> المدينة                    العظمى   الصغرى         العليا       الدنيا
>.
> أبوظبي                     26     15               95           25 .
> دبي                         27     16               85           20 .
> الشارقة                    27      13               80           25 .
> عجمان                    27       13               80           25 .
> أم القيوين                 26      14               75           25.
> رأس الخيمة              28      14               80           20 .
> الفجيرة                    24     16               60           30 .
> العين                      28     15               80           15  .
> ليوا                       25     14               90            25 .
> الرويس                  24     16               85            45 .
> السلع                    24      16              85             50 .
> دلما                      25      15              80            55 .
> طنب الكبرى            24      18              85             50 .
> طنب الصغرى          25      18              80             40 .
> أبوموسى               22      18              80             40.
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