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بالفيديو ..جنايات الزقازيق تعاقب “النون” بالمؤبد لحيازة قنبلة يدوية وبندقية آلية

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بالفيديو ..جنايات الزقازيق تعاقب “النون” بالمؤبد لحيازة قنبلة يدوية وبندقية آلية بالفيديو ..جنايات الزقازيق تعاقب “النون” بالمؤبد لحيازة قنبلة يدوية وبندقية آلية

قضت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة العاشرة  برئاسة المستشار محمد مكاوي بالسجن المؤبد لحمادة النون أحد العناصر الإجرامية بمنياالقمح لحيازته سلاح وذخيرة.

وتعود تفاصيل القضية لمنتصف شهر مايو لعام 2013 عندما تلقي المقدم محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب إخطار من الرائد محمد الحسيني رئيس مباحث منيا القمح يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث منيا القمح عن تواجد “”أحمد م ك م “شهرته حمادة النون 31 عاطل و مقيم منشة شفيق بمسكنه .

وبتقنين الاجرءات تمكن كل من النقيب عبد المنعم علاء والنقيب محمد النادي والملازم أول عمر زيتون معاوني مباحث المركز من محاصرة منزل المتهم وضبطه وبتفتيش المنزل تم ضبط بندقية الية و17 طلقة وقنبلة يدوية، وتبين أن المتهم محكوم عليه في القضية رقم 17223 جنايات منيا القمح لسنة 2012 مؤبد سلاح ناري ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا أخري ما بين ” قتل وسرقة وسلاح ناري ” وبعرضه علي نيابة منيا القمح أمرت بإحالته محبوسا لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم .

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