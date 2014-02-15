“حكومة غزة” تستعد لإطلاق قناة فضائية

تستعد الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة لإطلاق قناة فضائية خلال الأشهر المقبلة.

وقال إسماعيل الثوابتة مدير القناة الجديدة التي ستحمل اسم “الرأي” في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن الفضائية تعتبر امتدادا لشبكة “الرأي” الاعلامية التابعة للحكومة في غزة وإنها ستبث من قطاع غزة وجارى حاليا الاعداد والتجهيز لاطلاقها..غير أنه لم يذكر موعدا محددا لذلك.

وأضاف:إن القناة ستعبر عن كل أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وفصائلهم وأن هدفها تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع الفلسطيني وابراز الايجابيات، لافتا الى أنها ليست بديلا للقنوات الفلسطينية الحالية.

وأوضح الثوابتة -الذى كان يتولى مدير منصب مدير وكالة “الرأي” الحكومية – ان الهدف من اطلاق القناة فضح جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة عام 1948 ، وإظهار الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون جراء الحصار والعدوان والاحتلال.