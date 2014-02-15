حبس عضو بـ«الإخوان» في الوادي الجديد 4 أيام بتهمة «حيازة أسلحة»

قررت نيابة الوادي الجديد، السبت، حبس وكيل مدرسة ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في تهمة حيازة أسلحة نارية.

وكانت أجهزة الأمن بالوادي الجديد ألقت ألقت، الجمعة الماضي، القبض على وكيل المدرسة وبحوزته 5 قطع أسلحة نارية متنوعة، و344 طلقة نارية خلال مداهمة منزل المتهم بمدينة الخارجة، وبتفتيش المنزل تم العثور على 3 «فرد خرطوش» محلي الصنع وبندقية خرطوش ماركة «ماجنوم»، و244 طلقة خرطوش وطبنجة عيار 5.5 مم و30 طلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت، و70 طلقة صوت، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 1650 جنيه.

وعلمت «المصري اليوم» أن المتهم تمت مراقبته لأكثر من 3 شهور متواصلة بعد ظاهرة انتشار الأسلحة الخرطوش، وضبط عدد منها بمدينة الخارجة عقب ثورة 30 يونيو، وأنه مدرج أمنياً ضمن جماعة الإخوان منذ أكثر من 20 عاماً.