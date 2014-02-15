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محافظ سوهاج يستعرض مشكلات المواطنين خلال اجتماع صندوقي الخدمات والإسكان

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اجتماع صندوق الاسكان الاقتصادي

 

حضر اللواء محمود عتيق  محافظ سوهاج اجتماع لجنة ادارة حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية لمحافظة سوهاج وذلك بحضور المهندس علاء يس سكرتير عام المحافظة ومدير ادارة الشئون القانونية ومدير الحسابات بالديوان واعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة . كما قام أ.عبد اللاه علام مدير عام الحسابات بالديوان بعرض مذكرة ادارة الحسابات بشأن اعتماد الميزانية التقديرية للصندوق واقرارها وقد اقرت اللجنة الميزانية .

تم خلال الاجتماع ايضا عرض بعض مذكرات ادارة الشئون القانونية بشأن طلبات خاصة ببعض المواطنين . كما قررت اللجنة ايضا اعادة طرح 3 محلات بحى الكوثر للايجار مرة اخرى

وقد دعا المحافظ خلال الاجتماع الى تشجيع الاستثمار بمدينة سوهاج الجديدة مؤكدا انها منطقة واعدة في مجال الاستثمار مشيرا الى ان استكمال طريق سوهاج – الكوامل الجديد والذى من المقرر الانتهاء منه في يونيو القادم سوف يساعد على زيادة فرص الاستثمار بالمنطقة .

كما حضر اللواء محمود عتيق.. محافظ سوهاج اجتماع لجنة ادارة حساب صندوق الاسكان الاقتصادى لمحافظة سوهاج وذلك بحضور المهندس علاء يس سكرتير عام المحافظة واعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة . كما قام أ.عبد اللاه علام مدير عام الحسابات بالديوان بعرض مذكرة ادارة الحسابات بشأن اعتماد الميزانية التقديرية للصندوق واقرارها وقد اقرت اللجنة الميزانية .

تم خلال الاجتماع ايضا عرض بعض مذكرات ادارة الشئون القانونية بشأن طلبات خاصة ببعض المواطنين التى بتت فيها اللجنة اثناء الاجتماع. وقد رفض المحافظ اثناء الاجتماع مذكرة ادارة الشئون القانونية بشان تخصيص حافز للقائمين على عملية بيع قطعة ملك المحافظة.

تم خلال الاجتماع ايضا عرض كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بشان النظر في الموافقة على احالة موضوع استلام 4 عمارات بمساكن المحامدة البحرية للجنة الحساب للنظر في مدى جواز صرف المبالغ المستحقة لمقاول التنفيذ وذلك من المبالغ المحصلة من المواطنين وقد كلف المحافظ محمد شكب رئيس مدينة سوهاج بعمل دراسة كاملة عن الموضوع قبل البت فيه .

اجتماع صندوق الاسكان الاقتصادي 2

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