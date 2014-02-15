هروب 92 من سجن “ماجر” بمدينة “زليتن” الليبية

تمكن 92 سجينا من الهروب من سجن ماجر جنوب مدينة زليتن الليبية في ظل حراسة ضعيفة من قبل عناصر الشرطة داخل السجن.

وقال حسن صوفيا، المتحدث باسم المجلس المحلى لمدينة الزليتن، شرقى العاصمة الليبية طرابلس،في تصريح له اليوم /السبت/ إن 92 سجينًا هربوا من سجن ماجر جنوب المدينة، وذلك عن طريق خطة دبرها السجناء للانقضاض على عناصر الشرطة عند إخراجهم لتلقى العلاج اللازم، مشيراً إلى أن عدد أفراد الشرطة الذين كانوا يحمون السجن يقدر بأربعة شرطيين.

وأوضح أن ثوار المدينة تمكنوا من القبض على 20 شخصا من السجناء الفارين وأصيب سجينان أثناء مطارتهم، موضحًا أن مجلس المدينة يذيع نداء للسجناء عبر وسائل الإعلام لتسليم أنفسهم لإدارة السجن حتى لا يتعرضوا لأي عقاب.

وأشاد صوفيا ،بدور ثوار ليبيا فى حماية السجن واصفًا ذلك بالعمل البطولي، مشيرا إلي أن مدينة زليتن أعلنت حالة الأستنفار القصوى لآن السجن يضم 220 سجينا بعضهم جنائيين وسياسيين.

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