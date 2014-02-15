استفادة 37 ألف مواطن من أنشطة التضامن الاجتماعى بأسيوط

أكد محمد فؤاد الشندويلى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسيوط على المجهودات التى بذلتها إدارات مديرية الشئون الاجتماعية بأسيوط خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضى فى العديد من المجالات استفاد منها اعداد كبيرة من مواطنى محافظة أسيوط وذلك فى اطار توجيهات اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط وحرصه الشديد على تنفيذ خطة المحافظة التنموية .

واشار محمد فؤاد إلى ان ادارة شئون المرأة نجحت فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي فى تنفيذ 2183 مشروع لتنمية المرأة الريفية إستفاد منه 2233 إمرأة وبلغت قيمة المشروعات المنصرفة 2 مليون و 158 الف جنية وإجمالى القروض المنصرفة مليون و942 الف جنية وبلغ اجمالى رأس المال الأصلى مليون و450 الف جنية مضيفا أن عدد مراكز تنمية المرأة الريفية 38 مركز إستفاد منه 5814 إمرأة وأنه تم عقد 5 دورات مهارات حياتية استفاد منها 100 إمراة كما بلغ عدد الأندية النسائية 26 نادى نسائى واستفاد منه 3187 إمرأة وبلغت قيمة الاعتمادات المالية ل 87 رائدة ريفية حوالى 37 الف جنية .

وبالنسبة لإدارة الأسرة والطفولة فقد بلغ عدد المستفيدين من انشطتها حوالى 28 الف فرد كما تم اصدار التراخيص ل 16 حضانة خاصة وحضانات تابعة للجمعيات الاهلية بتكلفة قيمتها 130 الف جنية كما تم تطوير 8 حضانات بتكلفة قدرها 240 الف جنية وجارى تطوير 9 حضانات اخرى وتم تطوير مكتبين للتوجيه والاستشارات الأسرية بتكلفة إجمالية 54 الف جنية وتم تسليم 5 ابناء لجمعية الأورمان و5 أخرين لمحافظة الشرقية كأسر بديلة وتم عقد 300 ندوة توعية بمكاتب التوجيه ومكتبات واندية الأطفال والمؤسسات الايوائية والحضانات واندية المسنين ومشروع طفل الريف كما تم اعطاء دورة تدريبية لمديرى الحضانات واخصائيات الادارات وللعاملات والمشرفات بالحضانات .

وقامت إدارة الأسر المنتجة بتدريب العديد من الافراد من خلال مشاغل الفتيات ومراكز السجاد والكليم ومراكز تدريب النجارة والزراعة والمناحل ومراكز اعداد الأسر المنتجة ليصل عدد المستفيدين فى هذه المجالات 918 فرد كما بلغت قيمة القروض الممنوحة لمشروعات المشغولات النسوية والصناعات التطبيقية والمشروعات الزراعية والصناعات الغذائية والمشروعات التجارية والخدمية حوالى مليون و461 الف جنية وتم اعطائها إلى 313 مستفيد كما وصل عدد المستفيدين من نشاط اندية الدفاع الاجتماعى حوالى 5270 شخص .

وأضاف محمد فؤاد ان ادارة التأهيل الاجتماعى للمعوقين قامت خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2013 بتأهيل حوالى 2278 شخص كما تم تصنيع 4500 جهاز تعويضى بمصنع الأجهزة التعويضية وتم اعتماد مبلغ 650 الف جنية لتطوير مصنع الاجهزة التعويضية بمركز الفتح وجرى اعمال التطوير بالمصنع .

ومن جانبه بلغ عدد خريجين إدارة التكوين المهنى والصناعات الصغيرة حوالى 33 شخص كما حققت ادارة التكوين المهنى حجم تشغيل كبير حيث بلغ عدد أوامر الانتاج 539 واجمالى حجم الانتاج 712 الف جنية واجمالى حجم المبيعات 715 الف جنية والإعانات المنصرفة للمراكز 105 الف جنية .

كما قامت ادارة التدريب بالمديرية خلال الفترة بذات الفترة فى اطار تنمية المهارات بإقامة العديد من الدورات استفاد منها عدد كبير من المتدربين كما قامت ادارة خدمة المواطنين بالبت فى 673 شكوى وجارى البت فى 85 شكوى اخرى كما بلغ عدد المستفيدين من أنشطة الاندية الثقافية حوالى ألف مواطن وبلغ اجمالى الاعانة المقدمة للأندية الثقافية حوالى 105 الف جنية والمنصرف فعليا حوالى 113 الف جنية كما بلغ عدد المستفيدين من ادارة الخدمة العامة 752 مواطن.