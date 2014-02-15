بالأسماء.. إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة تمام سلام

أصدر رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال سليمان، مرسومًا بقبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي، وتسمية تمام سلام رئيسًا لمجلس الوزراء، وتشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرًا.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام «الرسمية»، أن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء، سهيل البوجي، قرأ نص 3 مراسيم أصدرها «سليمان»، تعتبر الحكومة التي يرأسها نجيب ميقاتي «مستقيلة»، وأن يسمي تمام سلام رئيسًا للوزراء، وإعلان تشكيل الحكومة.

وتضم حكومة تمام سلام: «سمير مقبل نائبًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع الوطني، بطرس حرب وزيرًا للاتصالات، محمد فنيش وزير دولة لشؤون مجلس النواب، وائل بو فاعور وزيرًا للصحة العامة، علي حسن خليل وزير دولة للشؤون للمالية، جبران باسيل وزيرًا للخارجية والمغتربين، غازي زعيتر وزيرًا للأشغال العامة والنقل، آرتور نظريان وزيرًا للطاقة والمياه، ميشال فرعون للسياحة، حسين الحاج حسن وزيرًا للصناعة، أكرم شهيب وزيرًا للزراعة، أشرف ريفي وزيرًا للعدل، إلياس بو صعب وزيرًا للتربية والتعليم العالي، نهاد المشنوق وزيرًا للداخلية والبلديات، سجعان قزي وزيرًا للعمل، روني عريجي وزيرًا للثقافة، اليس شبطيني وزيرًا للمهجرين، رشيد درباس وزيرًا للشؤون الاجتماعية، رمزي جريج وزيرًا للإعلام، عبد المطلب حناوي وزيرًا للشباب والرياضة، نبيل دو فريج وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، آلان حكيم وزيرًا للاقتصاد والتجارة، محمد المشنوق وزيرًا للبيئة.

ويأتي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد جمود سياسي امتد لأكثر من 10 أشهر، أدت إلى تكليف تمام سلام بتسيير أعمال الحكومة مؤقتًا حتى تم إعلانه، السبت، رئيسًا للوزراء.